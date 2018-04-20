Перенести сайт с одного домена на другой

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки172 просмотра
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- Необходимо перенести сайт с одного домена на другой в рамках одного хостинга (хостинг reg.ru). Сайт на 1CБитриксе. 

- Со старого домена сделать переадресацию на новый. 

- Сделать переадресацию с еще одного кириллического домена на сайт. Кириллический домен при этом находится на хостинге nic.ru 

Детали в скайп

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад