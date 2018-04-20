- Необходимо перенести сайт с одного домена на другой в рамках одного хостинга (хостинг reg.ru). Сайт на 1CБитриксе.

- Со старого домена сделать переадресацию на новый.

- Сделать переадресацию с еще одного кириллического домена на сайт. Кириллический домен при этом находится на хостинге nic.ru

Детали в скайп

Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершению