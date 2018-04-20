Необходимо доработать плагин в Joomla 3. Подробности кандидатам. Уровень - выше среднего.
Создание сайта для белорусской компании ООО «Интроактив»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравтвуйте, необходимо срочно сделать сайт для приобретенной нашей американской группой компании ООО «Интроактив», г. Минск. Домен: www.introactive.by. Компания занимается строительством предприятий по производству органических биоудобрений, экологическими проектами и т.д.
Тексты и картинки предоставлю.
Срочность: 3-4 дня.
Бюджет: $1000 долл.
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