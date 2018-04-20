Создание сайта для белорусской компании ООО «Интроактив»

$1000
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка243 просмотра
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Здравтвуйте, необходимо срочно сделать сайт для приобретенной нашей американской группой компании ООО «Интроактив», г. Минск.  Домен: www.introactive.by. Компания занимается строительством предприятий по производству органических биоудобрений, экологическими проектами и т.д.

Тексты и картинки предоставлю.

Срочность: 3-4 дня.

Бюджет: $1000 долл.

6 лет назад
aionis
51 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
24 дня назад
6 лет назад
$1000
7 дней
Мы всегда довольны работой Серафимы, но она в очередной раз превзошла все наши ожидания! Сайт белорусской компании ООО «Интроактив», работающей в сфере производства биоудобрений и экологии, покорил сердца наших клиентов, которые сказали, что это один из лучших презентационных сайтов, которые они когда-либо видели. Сайт был готов буквально за три дня; Серфима мгновенно реагировала на наши пожелания и замечания и вносила необходимые (самые минимальные) исправления. Нстоятельно рекомендуем, один из лучших дизайнеров!!!
Анатолий, благодарю за интересный проект. Рада что угодила все. Мне как исполнителю всегда приятно попасть в ожидания заказчика. Спасибо вам огромное и успехов и процветания вашим партнерам в Республике Беларусь. Спасибо!