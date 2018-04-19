Натянуть сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок171 просмотр
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Необходимо натянуть сайт на wordpress. Есть готовая верстка. Все, что должно выводится из админки описано в ТЗ. Сайт должен быть мультиязычным и с форумом. Подробнее в личку.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
NataliiaLiapina
Наталья 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад