Joomla доработки плагина

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки124 просмотра
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Необходимо доработать плагин в Joomla 3.

Подробности кандидатам.

Уровень - выше среднего.

Joomla
6 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
24 дня назад