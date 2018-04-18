Разработать модуль Joomla 3 для воспроизведения видео

Необходимо разработать модуль для Joomla 3.x, в котором есть поля для вставки ссылки на видео с youtube или прямая ссылка на видео c хостинга и выводить его на сайте в любом месте.

Модуль должен поддерживать любое кол-во видео (обсуждаемо).

Админка:

1. Поле для ввода ссылки с youtube или прямой ссылки на видеофайл.

2. Настройки видео:

- автоматическое воспроизведение без звука (по умолчанию)

- воспроизведение видео со звуком при наведении на него курсором мыши.

- размер видео при разворачивании (не fullscreen) (соблюсти пропорции).

3. Вкл/выкл рандомное отображение видео.

Функционал на сайте:

В зависимости от выбранной опции в админке, запускается видеоплеер. При наведении на видеоплеер появляется панель управления: play/pause, mute/unmute, quality, кнопка увеличения окна (в правом верхнем углу видео)

При нажатии на кнопку увеличения видео плеер разворачивается в направлении центра экрана в соответствии с заданными размерами в админке: если видео слева, то в центр экрана вправо, если снизу - то вверх к центру и т.д.

Видео адаптивное. Плеер на HTML5.