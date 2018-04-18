Здравствуйте! Меня зовут Дарья. У меня сайт - визитка. на платформе joomla. (сайт: groomroom.kiev.ua) Хочу оптимизировать его под мобильные устройства. Какая стоимость и сроки исполнения? c ув.Дарья
Разработать модуль Joomla 3 для воспроизведения видео
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Необходимо разработать модуль для Joomla 3.x, в котором есть поля для вставки ссылки на видео с youtube или прямая ссылка на видео c хостинга и выводить его на сайте в любом месте.
Модуль должен поддерживать любое кол-во видео (обсуждаемо).
Админка:
1. Поле для ввода ссылки с youtube или прямой ссылки на видеофайл.
2. Настройки видео:
- автоматическое воспроизведение без звука (по умолчанию)
- воспроизведение видео со звуком при наведении на него курсором мыши.
- размер видео при разворачивании (не fullscreen) (соблюсти пропорции).
3. Вкл/выкл рандомное отображение видео.
Функционал на сайте:
В зависимости от выбранной опции в админке, запускается видеоплеер. При наведении на видеоплеер появляется панель управления: play/pause, mute/unmute, quality, кнопка увеличения окна (в правом верхнем углу видео)
При нажатии на кнопку увеличения видео плеер разворачивается в направлении центра экрана в соответствии с заданными размерами в админке: если видео слева, то в центр экрана вправо, если снизу - то вверх к центру и т.д.
Видео адаптивное. Плеер на HTML5.
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