Отображаются не все точки на карте Гугл API, нужно решить эту проблему

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки146 просмотров
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На WP разместили гугл карту  с помощью API Гугл карт. В редакторе WP можно добавлять новые точки.

Проблема в том, что в разных браузерах количество точек отличается от реально добавленных в редакторе WP точек.

Сейчас добавлено около 40 точек, а в реальности на карте видно около 20-25 точек, надо устранить эту ошибку

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6 лет назад
vasiliy_ma
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад