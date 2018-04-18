Отображаются не все точки на карте Гугл API, нужно решить эту проблему

На WP разместили гугл карту с помощью API Гугл карт. В редакторе WP можно добавлять новые точки.

Проблема в том, что в разных браузерах количество точек отличается от реально добавленных в редакторе WP точек.

Сейчас добавлено около 40 точек, а в реальности на карте видно около 20-25 точек, надо устранить эту ошибку

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