Правки на сайте, CMS Opencart

Нужно сделать ряд правок на сайте: 1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела 2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации 3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону) 4) Микроразметка Schema для страниц 5) Прописать корректный URL ...
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Нужно сделать ряд правок на сайте:
1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела
2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации
3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону)
4) Микроразметка Schema для страниц
5) Прописать корректный URL для sitemap.xml
6...
Детали по скайпу
Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершению
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