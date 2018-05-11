Внести правки на сайт на wordpress

Необходимо выполнить работу по т.з. по сайту на Опенкарт. Существующий сайт – [url=https://neptun-ukraina.com/]https://neptun-ukraina.com/[/url] Сайт в работе – [url=http://1128205.antipoto.web.hosting-test.net/]http://1128205.antipoto.web.hosting-test.net/[/url] Опыт работы с CMS Opencart ocStore более одного года обязателен. Информация во вложении. Отвечу и посодействую по всем вопросам. Всегда на ...