Внести правки на сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки213 просмотров
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Есть сайт decocolor42.ru. На вордпресс. Требуется:

1 Произвести изменения вертикального меню и преобразовать его в горизонтальное, сделать кликабельным номер телефона и логотип 

2 Оформить подвал сайта с ссылками(ссылочный футер)

3 Установить код отзывов flamp

4 Произвести изменения в каталоге продукции, реализовать отдельные карточки товаров в соответствии с макетом

5 Произвести изменения в разделе «наши работы» в соответствии с макетом

6 Интегрировать поиск по сайту

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gmenjk95
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$60
2 дня
Отличное качество работы. Учтены все пожелания, которые были озвучены. Спасибо. Работать было приятно.
Было приятно работать с Кириллом) Всегда на связи, очень четко объясняет задачи, по оплате также все отлично) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)