Внести правки на сайт на wordpress

Необходимо выполнить работу по т.з. по сайту на Опенкарт. Существующий сайт – [url=https://neptun-ukraina.com/]https://neptun-ukraina.com/[/url] Сайт в работе – [url=http://1128205.antipoto.web.hosting-test.net/]http://1128205.antipoto.web.hosting-test.net/[/url] Опыт работы с CMS Opencart ocStore более одного года обязателен. Информация во вложении. Отвечу и посодействую по всем вопросам. Всегда на ...
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Есть сайт decocolor42.ru. На вордпресс. Требуется:
1 Произвести изменения вертикального меню и преобразовать его в горизонтальное, сделать кликабельным номер телефона и логотип
2 Оформить подвал сайта с ссылками(ссылочный футер)
3 Установить код отзывов flamp
4 Произвести изменения в каталоге продукции, реализовать отдельные карточки товаров в соответствии с макетом
5 Произвести изменения в разделе «наши работы» в соответствии с макетом
6 Интегрировать поиск по сайту
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