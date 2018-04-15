Бот для соцсетей с админкой

Тз на создание бота telegram,вк,фейсбук

Создание бота,поле для привязки апи через админку

выбор соцсетей где работает бот,через галочку

Создание и заполнение меню

О компании

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Аналитика

Услуги

Новости

О компании-описание компании

Команда фото и контакты

Аналитика-Информация о возможной выдаче запросов

Услуги,список услуг

Новости,список новостей компании

Аналитика

Парсинг по примеру https://habrahabr.ru/post/253201/по запросу обьем закупок по наименованию с 26.апреля 16 года -27 апреля 17года

обьем закупок по отрасли и по оквэдам -тоже самое

обьем закупок по названию учреждения

формирование в таблицу в админке,выдача через эксель.

формирование графика показателей для статистики по запросам

Услуги

Добавление,удаление редактирования категорий услуг

Добавление,удаление редактирования услуг

Добавление,удаление,редактирование полей для заполнения пользователями,загрузка

файлов и изображений, установка обязательных условий для заполнения этих полей(поле

этапы в админке,галочка или крестик повыполнению условий). информирование что пользователь должен заполнить поле или

добавить файл чтобы перейти к след шагу.

новости,парсинг новостей с возможностью добавления источника по заданным

критериям,модерация новости через админку

ручной постинг

автопостинг новостей по времени.

Регистрация пользователя в системе (добавление и удаление полей)условий для регистрации

пользователя через админку.

Профиль пользователя по данным регистрации,вывод статистики обращений

пользователя к боту.

отправка массовых сообщений подписчикам бота или канала