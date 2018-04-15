Бот для соцсетей с админкой

Интересуют два варианта реализации: 1. Через плагины - задать где локально брать рекламные теги баннеров 2. Прописать рекламные теги баннеров в шаблоне темы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тз на создание бота telegram,вк,фейсбук
Создание бота,поле для привязки апи через админку
выбор соцсетей где работает бот,через галочку
Создание и заполнение меню
О компании
Команда
Аналитика
Услуги
Новости
О компании-описание компании
Команда фото и контакты
Аналитика-Информация о возможной выдаче запросов
Услуги,список услуг
Новости,список новостей компании
Аналитика
Парсинг по примеру https://habrahabr.ru/post/253201/по запросу обьем закупок по наименованию с 26.апреля 16 года -27 апреля 17года
обьем закупок по отрасли и по оквэдам -тоже самое
обьем закупок по названию учреждения
формирование в таблицу в админке,выдача через эксель.
формирование графика показателей для статистики по запросам
Услуги
Добавление,удаление редактирования категорий услуг
Добавление,удаление редактирования услуг
Добавление,удаление,редактирование полей для заполнения пользователями,загрузка
файлов и изображений, установка обязательных условий для заполнения этих полей(поле
этапы в админке,галочка или крестик повыполнению условий). информирование что пользователь должен заполнить поле или
добавить файл чтобы перейти к след шагу.
новости,парсинг новостей с возможностью добавления источника по заданным
критериям,модерация новости через админку
ручной постинг
автопостинг новостей по времени.
Регистрация пользователя в системе (добавление и удаление полей)условий для регистрации
пользователя через админку.
Профиль пользователя по данным регистрации,вывод статистики обращений
пользователя к боту.
отправка массовых сообщений подписчикам бота или канала
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