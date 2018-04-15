Доработать модуль импорта новостей DLE

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки142 просмотра
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Нужен человек хорошо разбирающийся в DLE для исправления ошибки импорта новостей из csv файла.

6 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад