Создать форму обратной связи на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок144 просмотра
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Создать простую формы обратной связи на WordPress через плагин contact form 7

WordPress
6 лет назад
mafudim
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад