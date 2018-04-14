Помощь по настройкам и конфигурации CMS cotonti

Всем привет;) Сайт http://dom-nayuge.ru/ Нужно внести несколько изменений, а так же проверить сайт на наличие неисправностей(медленно грузиться, не нажимаются некоторые кнопки и т.д) и устранить их. Подробности в прикреплённом файле. Оплата по факту выполнения. Всем заранее спасибо за ваши предложения)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разбираюсь с движком, ищу консультанта имеющего опыт с данной CMS.
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