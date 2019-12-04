Louck

Дмитрий Louck

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

igor-green
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
4 года назад
Помогите подлечить сайт на Joomla
JoomlaSQL
Отличный честный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Быстро взялся, быстро выполнил, рекомендую исполнителя !!!
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Требуется реанимация для сайта на WP
WordPress
Спасибо за задачу! Все отлично, быстрая проверка и оплата. Рекомендую!
Алексей выполнил заказ очень быстро, качественно и дёшево !
Ответный отзыв
eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Настройка шаблона на Joomla после обновления PHP на 5.6
JoomlaPHP
Взаимопонимание с заказчиком по проекту отличное, с оплатой проблем нет. Рекомендую!
Борис моментально откликнулся и всё сделал очень быстро и грамотно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Text_Alex
Алексей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Ищу автора статей для сайта об азартных играх, ставках на спорт и HYP
Спасибо за заказ!
Рекомендую, читабельный и содержательный текст без воды.
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Помогите разобраться с локализацией PHP скрипта
PHPWordPress
Спасибо Дмитрию за проект. Очень приятно и быстро решали вопросы. Рекомендую!
Быстро откликнулся на вновь созданный проект, сразу вышел на контакт, очень быстро решил вопрос и в качестве бонуса рекомендовал софт, c помощью которого данная задача решается удобно и просто, без танцов с бубнами, как я это делал раньше.
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