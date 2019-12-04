Необходимо найти методы копирования защищенного текста с локальной веб-страницы. Рассматриваются способы отключения защиты через инструменты разработчика. Предложите решения, которые помогут выполнить задачу, учитывая, что стандартные методы из Google не принесли результата.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработать модуль обменника на Wordpress, добавив парсинг котировки BTC-EUR с работающей биржи. Настройка перенаправления строк парсера с неработающей биржи на действующую. Необходимо адаптировать существующий парсер для работы с новыми котировками.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт для автоматической выгрузки объявлений из сервисов парсинга (inpars.ru, web-data-extractor.net, parser24.online) в сайт на Joomla с установленным шаблоном OS Property. Необходима интеграция данных и корректная обработка форматов для загрузки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в восстановлении сайта на Joomla, который выдает ошибку 'Application Instantiation Error'. Проблема связана с таблицей o7p05_session, которая помечена как поврежденная. Очистка базы не помогла, восстановление из бекапа нежелательно. Ищу профессионала для быстрого и недорогого решения проблемы.Завершен4 года назад
Необходимо импортировать изображения на сайт, используя сохраненные ссылки на картинки. Задача включает в себя обработку ссылок и добавление картинок на веб-страницу для улучшения визуального контента.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Если вы знакомы с mydrop.io и archivarix.com Предлагаю сотрудничество: 1. Подбираем дропы 2. восстанавливаем 3. вешаем на хостиг 4. Подчищаем 4. размещаем текст и ссылку 5. Получаем оплату Не хватает времени, ищу ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
В результате теста выяснилось что сайт WP генерирует много страниц выдающих код 4xxx страница не найдена. https://www.goldgegenbar.de/goldankauf-bergheim/02271%204711 https://www.goldgegenbar.de/diamantenankauf-diamantschmuck Нужна консультация, что это и как устранитьСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Запускаем биржу для фрилансеров Нужен видео ролик в котором вы делаете короткое объявление о старте проекта. От вас внешний вид, студия и освещение. Текст предоставлю. Качество звука не важно, так ...Презентации6 заявокЗакрыт5 лет назад
Для работы необходимо знание немецкого на элементарном уровне.10 регистраций - 1 евро.100 регистраций - 10 евро. Важно !!! ваши регистрации - ваш капитал. РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ОДНОРАЗОВАЯ.ДАЛЕЕ 1 ПОСТ - 1 ЕВРО. ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
Разбираюсь с движком, возникают вопросы. Ищу платного консультанта.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Hrefer light не парсит Google. Поддержка предложила решение: https://seofann.blogspot.com/2020/03/google-2020-hrefer.html у меня не работает или я не справился. Bing работает без проблемПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Подбираем РФ домены используя сервис mydrop.io 1. Фильтруем DA от 10, наличие 90% фото, страницы от 10. 2. Проверяем доступность к покупке у регистратора. 3. смотрим дизайн в предпросмотре mydrop.io ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь человека знакомого с прогой, мануала нет, так что надо помочь установить и разобраьться в настройках.Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Решил реанимировать старый простенький сателлитик на WP (был выключен 5-7 лет). Сайт включил, база работает, файлы на месте - но не работает - пустая страница.Завершен5 лет назад
Так получилось что в сайте: https://www.alltagslieblinge.com нет картинок: Всего 10-20 картинок. Нужно подобрать любые примерно по размеру и вставить. У сайта есть редактор кода, но привычной админки как у WP ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
После восстановления сайтов из web archive, остаются недоработки. Исходящие ссылки надо убрать, картинки на морде заменить, а на внутряках поставить заглушки, удалить битые ссылки. Для удобства есть специальный CMS, где в редакторе собраны все странички ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- Завершен6 лет назад
Error displaying the error page: Application Instantiation Error: Table './bd/xxx_session' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed SQL=SELECT `session_id` FROM `xxx5_session` WHERE `session_id` = 'kfk5n9l2cqc8rmfe8fk88f8b70' LIMIT 0, 1Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Установил, ozio связывается с google photo, так как вижу свои фото в статистике. Но кода создаю пункт меню или вставляю в материал - получается ошибка. Либо постоянно крутит, вроде как галерея пытается загрузиться либо вообще ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разбираюсь с движком, ищу консультанта имеющего опыт с данной CMS.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад