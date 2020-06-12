Работа для начинающего Видео блогера

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок908 просмотров

Запускаем биржу для фрилансеров 

Нужен видео ролик в котором вы делаете короткое объявление о старте проекта.

От вас внешний вид, студия и освещение.

Текст предоставлю. Качество звука не важно, так как будет сделана переозвучка с переводом.

В идеале на фоне чего то имитирующего пляж и вы с ноутбуком или планшетом.

Сценарий: вы думаете я в отпуске ? Нет я на работе благодаря бирже для онлайн работы. 

Или предлагайте свой вариант. 

Приму решение о сотрудничестве, посмотрев уже снятый вами ролик на любую тему. 

5 лет назад
Louck
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