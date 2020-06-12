Работа для начинающего Видео блогера

Запускаем биржу для фрилансеров

Нужен видео ролик в котором вы делаете короткое объявление о старте проекта.

От вас внешний вид, студия и освещение.

Текст предоставлю. Качество звука не важно, так как будет сделана переозвучка с переводом.

В идеале на фоне чего то имитирующего пляж и вы с ноутбуком или планшетом.

Сценарий: вы думаете я в отпуске ? Нет я на работе благодаря бирже для онлайн работы.

Или предлагайте свой вариант.

Приму решение о сотрудничестве, посмотрев уже снятый вами ролик на любую тему.