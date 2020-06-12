Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару. Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать) Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам, и ...
Работа для начинающего Видео блогера
Запускаем биржу для фрилансеров
Нужен видео ролик в котором вы делаете короткое объявление о старте проекта.
От вас внешний вид, студия и освещение.
Текст предоставлю. Качество звука не важно, так как будет сделана переозвучка с переводом.
В идеале на фоне чего то имитирующего пляж и вы с ноутбуком или планшетом.
Сценарий: вы думаете я в отпуске ? Нет я на работе благодаря бирже для онлайн работы.
Или предлагайте свой вариант.
Приму решение о сотрудничестве, посмотрев уже снятый вами ролик на любую тему.
Заявки фрилансеров
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