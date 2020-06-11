Сделать презентацию из файла в сdr

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Закрыт12 заявок720 просмотров

Необходимо из буклета в формате cdr сделать презентацию в формате pdf и ppt

файл по ссылке - https://fex.net/s/5cvozcy

Интересует срок и цена.

5 лет назад
pavelg88
Павел 
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год назад

Заявки фрилансеров

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