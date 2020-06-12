Сделать продающую презентацию в PowerPoint

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Закрыт59 заявок1875 просмотров

Добрый день! Необходимо сделать презентацию по компании, ее продуктам, преимуществам, предложениям. Оформить в продающем виде.

Контент предоставляет. На выходе - 20 слайдов.

PowerPoint
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