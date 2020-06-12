Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару. Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать) Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам, и ...
Сделать продающую презентацию в PowerPoint
Добрый день! Необходимо сделать презентацию по компании, ее продуктам, преимуществам, предложениям. Оформить в продающем виде.
Контент предоставляет. На выходе - 20 слайдов.
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