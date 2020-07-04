Устранить Баг в Wordpress

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Закрыт4 заявки433 просмотра

В результате теста выяснилось что сайт WP генерирует много страниц выдающих код 4xxx

страница не найдена.

https://www.goldgegenbar.de/goldankauf-bergheim/02271%204711

https://www.goldgegenbar.de/diamantenankauf-diamantschmuck

Нужна консультация, что это и как устранить 

WordPress
5 лет назад
Louck
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