Разместить код рекламы

$5
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Завершен4 заявки294 просмотра

Есть сайт, где надо вставить рекламу (код от рекламы есть, просто не знаю как вставить) после H1 заголовка и после 650 символов. CMS Drupal.

Drupal
5 лет назад
useroff
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$7
1 день
Классный исполнитель! Решил вопрос + консультация + помог в защите сайта! Специалист одним словом и хороший человек!
Отличный и замечательный как человек и как заказчик)) Очень умный человек! Чётко ставит задачи! Всем рекомендую к сотрудничеству! Оплата во время и по факту!

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад