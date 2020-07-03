Web developer (HTML, Wordpress)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки774 просмотра

Требуется разработчик в комманду на месячный оклад. Возможно рассмотреть на пол ставки.

Ключевые знания: Wordpress, php, html

  • Project Folder Structure ( libs, js, fonts, sass etc…)
  • HTML

    • Valid html code (HTML5 syntax)
    • Emmet (Microsoft Visual Code)
    • Grid

      • Bootstrap4 grid or another
    • Static site generators

      • Jekyll or another one
  • CSS

    • Preprocessors

      • SASS/SCSS
      • Less
    • Flexbox model (CSS grid)
    • Cross Browsers prefix
  • JS

    • Nodejs automation environment 

      • Gulp, Grunt, Webpack ( Workflow )

        • AutoPrefixier
        • SASS/SCSS/Less preproccessors
        • BrowserSync
        • Minification HTML, CSS, JS
        • Source Map
        • Optimize Images
        • Server Deploy
    • Jquery, Vanilla JS, for project module development
  • Git for version control & project development
  • PHP

    • Wordpess workflow

      • Woocommerce

        • Templates
      • Create custom plugin
      • Create custom theme

        • Underscores
        • Customizer
        • Frameworks (Kirki framework, Redux)
      • ACF (Advanced Custom Fields)
      • Elementor
CSSElementorGitHTMLJavaScriptjQueryNode.jsPHPSASSSCSSWooCommerceWordPressGulp
5 лет назад
romus1989
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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