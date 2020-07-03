Всем доброго! Интернет-магазин мебели на системе 1С-Битрикс построенный с помощью расширения «Digital Web, Deluxe - многофункциональный интернет-магазин 2в 1» (https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/) визуально доработанный под нужды клиента требует корректировок/тех.оптимизации. 1. Главная проблема - скорость. ...
Web developer (HTML, Wordpress)
Требуется разработчик в комманду на месячный оклад. Возможно рассмотреть на пол ставки.
Ключевые знания: Wordpress, php, html
- Project Folder Structure ( libs, js, fonts, sass etc…)
- HTML
- Valid html code (HTML5 syntax)
- Emmet (Microsoft Visual Code)
- Grid
- Bootstrap4 grid or another
- Static site generators
- Jekyll or another one
- CSS
- Preprocessors
- SASS/SCSS
- Less
- Flexbox model (CSS grid)
- Cross Browsers prefix
- Preprocessors
- JS
- Nodejs automation environment
- Gulp, Grunt, Webpack ( Workflow )
- AutoPrefixier
- SASS/SCSS/Less preproccessors
- BrowserSync
- Minification HTML, CSS, JS
- Source Map
- Optimize Images
- Server Deploy
- Gulp, Grunt, Webpack ( Workflow )
- Jquery, Vanilla JS, for project module development
- Nodejs automation environment
- Git for version control & project development
- PHP
- Wordpess workflow
- Woocommerce
- Templates
- Create custom plugin
- Create custom theme
- Underscores
- Customizer
- Frameworks (Kirki framework, Redux)
- ACF (Advanced Custom Fields)
- Elementor
- Woocommerce
- Wordpess workflow
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