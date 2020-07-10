Требуется программист/верстальщик с отличным знанием WordPress, чтобы выполнить доработки по сайту. ТЗ в файле
Починить сайт Wordpress
Собственно сайт после обновления до 5.4 начал показывать ошибку. Бекапы не работают..
Пишите пожалуйста сумму и сроки
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