Починить сайт Wordpress

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Завершен7 заявок297 просмотров

Собственно сайт после обновления до 5.4 начал показывать ошибку. Бекапы не работают..

Пишите пожалуйста сумму и сроки

WordPress
5 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Все отлично, спасибо
Спасибо за интересный проект! Рад был помочь!

Заявки фрилансеров

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