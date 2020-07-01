Скорость сайта wordpress

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Закрыт11 заявок551 просмотр

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта - чтобы он оказался в “зелёной зоне” для десктопной версии , для мобильной в оранжевой.  Изменения не должны слетать после различных обновлений - плагинов, тем, вордпресс.   Ссылка на сайт будет предоставлена по запросу

WordPress
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