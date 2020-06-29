Правки сделать по проекту CMS Wordpress

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Правки сделать по проекту CMS Wordpress 

1. Тут дизайн сайта был сделан https://www.figma.com/file/CkIKSzjJXtJjb1cME8O117/Клиника?node-id=0:1

2. Тут сверстанн макет и установлен на Wordpress 

http://bestdocdentistry.cherepashka.space

bestdocdentistry

bestdocdentistry!23

3. Техническое задание проекта тут https://docs.google.com/presentation/d/1slDJikjk0otECiksC3XL9leuhUtCmMUolxeTioPUWlw/edit#slide=id.p1

Нужно сделать правки и доработки проекта 

Node.jsWordPress
5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад