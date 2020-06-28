Исправить сайт на WP

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Закрыт10 заявок879 просмотров

Сайт выглядел так: bit.ly/31qyTp1

Теперь выглядит так: bit.ly/31pOyVC

Нужно всё исправить.

WordPress
5 лет назад
yuraneskoryi
Юрий 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Геннадий
 
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2 года назад
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Дмитрий
 
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Антон
 
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Александр
 
36 лет
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Никита
 
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Виктор
 
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Владимир
 
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Денис
 
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Александр
 
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Василий
 
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