Получить список языков, вывести в переключателе языков. Сделать запрос к блоку hlblock, вывести несколько предложений товаров из базы. Ищем бэкенда со знанием битрикс на долгосрочное сотрудничество, есть много проектов, много разных ...
Установка премиум темы OpenCart
Я установил сайт на OpenCart 3.0.3.2, адрес сайта: http://osw.com.ua/ - Затем я купил премиум тему: "MegaStore" найти её можна по адресу: https://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/71169.html?aff=partnerio&utm_campaign=Youtube_channel_beprofy&utm_source=video&utm_medium=BF
Но установить никак не удаётся. Даже через FTP загружая файлы, они как бы загружаются, но потом в админке сайта этого шаблона нигде нет. Кто способен решить данную проблему и установить купленный мною шаблон?
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