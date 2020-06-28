Установка премиум темы OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки326 просмотров

Я установил сайт на OpenCart 3.0.3.2, адрес сайта: http://osw.com.ua/ - Затем я купил премиум тему: "MegaStore" найти её можна по адресу: https://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/71169.html?aff=partnerio&utm_campaign=Youtube_channel_beprofy&utm_source=video&utm_medium=BF

Но установить никак не удаётся. Даже через FTP загружая файлы, они как бы загружаются, но потом в админке сайта этого шаблона нигде нет. Кто способен решить данную проблему и установить купленный мною шаблон?

HTMLOpencart
5 лет назад
guest_1571812128342
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
У меня на самом то деле было очень сложная задача, хотя бы на мой личный взгляд. Но Артем не просто справился, а ещё и сделал то, что в задание не входило. Если у вас OpenCart, я рекомендую именно этого мастера. 12 балов +++++
Хороший заказчик, четкое, понятное техническое задание, всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Роман
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад
Александр
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
1 отзыв
5 лет назад
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад