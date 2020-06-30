Правки сайта на OpenCart (OcStore)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка314 просмотров

Подробное ТЗ описано во вложении. Товарищи, указывайте пожалуйста стоимость выполнения работы!!!

ocStoreOpencart
5 лет назад
Bube4ik
Артур 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
Спасибо большое Кириллу, за качественную работу с соблюдением всех сроков! Буду сотрудничать дальше.
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад