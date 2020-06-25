Сайт на wordpress

Для православной миссии нужен сайт на вордпресс. Хостинг куплен, шаблон и логотип есть. Надо допилить до конца.

Бюджет ограничен так как на добровольном пожертвовании.

За хорошим отзывом не заржавеет.

Спасибо всем!