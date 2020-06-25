Сайт на wordpress

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Закрыт13 заявок980 просмотров

Для православной миссии нужен сайт на вордпресс. Хостинг куплен, шаблон и логотип есть. Надо допилить до конца. 

Бюджет ограничен так как на добровольном пожертвовании. 

За хорошим отзывом не заржавеет. 

Спасибо всем!

WordPress
5 лет назад
dron4ik
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