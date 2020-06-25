Сайт на opencart, чуть больше 1000 товаров http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/abaca?product_id=237 - вот пример уже заполненного товара, http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/index.php?route=product/category&path=60 - или в этой коллекции любой другой уже заполнен 1) свойства 2) другие цвета(любые 10 товаров подцепить из ...
Сайт на wordpress
Для православной миссии нужен сайт на вордпресс. Хостинг куплен, шаблон и логотип есть. Надо допилить до конца.
Бюджет ограничен так как на добровольном пожертвовании.
За хорошим отзывом не заржавеет.
Спасибо всем!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Заказ на верстку + натяжку на Wordpress этого сайтаhttps://www.figma.com/file/nQgRGW4yZ5zjRMJN1jaD9m/magnus_prod?node-id=0%3A1Мобильной версии нет, но ее нужно сделать заказчику (качественно!)Пишите сроки и стоимость.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать сайт на Wordpress. Сам сайт уже посажен на вордпресс. Есть верстка.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт на Drupal, для него нужно сделать мультиязычность(5-6 языков) и соответственно выдавать версию с привязкой по IP, если Америка/Англия - англ. язык, если Франция - фр. и т.д. Сайт типа визитка. Переводы предоставим. Указывайте ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо решить несколько локальных задач по изменению условий доставки и настройке почтовых уведомлений. Детали отпишу потенциальным кандидатам. Срок до 26.06 включительноСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
У нас сервис по ремонту телефонов Нужно улучшить продажи , модуля , автоматизировать процессыСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
https://www.qgelbio.com/Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад