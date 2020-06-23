Поправить сайт от ошибок

Добрый вечер. Нам нужна помощь специалиста на Wordpress.Нужно записать видеоуроки или скринкасты - как пользоваться плагинами и темой, где что менять.Соискатели добавляется сейчас в базе через Формуhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZOKieuqo1F0OWFahg4W1XHKNNZXSLC2czmSm-qXKMEJUUpQ/viewformОтбор кандадитов для работодателей по пунктам 3-4-8-9-17-19-20-21Желательно еще добавить ...
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