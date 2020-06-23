Поправить сайт от ошибок

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки172 просмотра

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5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$100
17 дней
Escrow
Исполнитель пропал без следа и работ....
Приношу извинения за проваленный проект. Отличный заказчик, никаких нареканий. Проект провален по моей вине.

Заявки фрилансеров

sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
28 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
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