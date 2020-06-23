Простой сайт на шаблоне Pixli

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка429 просмотров

Необходимо сделать очень простой сайт с каталогом на бесплатном шаблоне на Pixli. Дизайн обсуждаем!

Задача:

-подобрать шаблон исходя из потребностей клиента

-натянуть шабон  и настроить работу

-прикрутить домен и настроить хостинг

Подробности задания в личку откликнувшимся.

Только с опытом работы

5 лет назад
guest_15929176330291
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
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Был
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