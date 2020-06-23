Внести правки на сайте. Сайт на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка363 просмотра

1. Внедрить "хлебные крошки"

2. Улучшить скорость загрузки сайта. Фокус на мобильную версию.

3. Найти причину и решить ее - размещая новую статью, перевод попадает не в свою папку.

https://hylocomod.info/

MODX
5 лет назад
lesya19691969
Леся 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад