Доброго времени суток! Есть готовая верстка интернет магазина. Она включает в себя: 1.Главная 2.Каталог 3.Карточка товара 4.О нас 5.Корзина 6.Отзывы 7.Контакты ( с формой обратной связи) ...
Внести правки на сайте. Сайт на MODx
1. Внедрить "хлебные крошки"
2. Улучшить скорость загрузки сайта. Фокус на мобильную версию.
3. Найти причину и решить ее - размещая новую статью, перевод попадает не в свою папку.
Заявки фрилансеров
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