Drupal 7 Требуется установить плагин или вывести любым другим способом адаптивное popUP окно с произвольным php/html кодом через заданное время после каждой загрузки страницы
Показать как редактировать страницу в Modx
Не можем разобраться как добавить товары на главной странице в эти блоки - http://prntscr.com/t4hunz на сайте под управлением Modx.
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