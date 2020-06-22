Сайт на готовом решении WordPress

Проект — корпоративный сайт компании.

Нужно развернуть готовое решение WordPress, доработать (не более 10-15% переработки макетов), подключить плагины

Требования к исполнителю:

1) Опыт комплексной работы с WordPress – не менее 2 лет;

2) В портфолио не менее 10 проектов на WordPress.

Будем работать только с отдельными программистами, командам и студиям — не откликаться.