Сайт на готовом решении WordPress

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок454 просмотра

Проект — корпоративный сайт компании. 

Нужно развернуть готовое решение WordPress, доработать (не более 10-15% переработки макетов), подключить плагины

Требования к исполнителю:

1) Опыт комплексной работы с WordPress – не менее 2 лет;

2) В портфолио не менее 10 проектов на WordPress.

Будем работать только с отдельными программистами, командам и студиям — не откликаться.

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