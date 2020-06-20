Добавить содержимое аккаунта Altauserpoints на страницу профиля K2

Требуется: 1. Вывести в виде плитки под под рубрики в под рубрике и под рубрики в главной рубрике 2. Вывести (он есть) в карточке товара звездный рейтинг \ нравится\не нравится 3. Правки: изменить стиль кнопок и поиска, хлебные крошки, ограничить ...