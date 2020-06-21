Вывести подкатегории в категориях + правки wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка304 просмотра

Требуется:

1. Вывести в виде плитки под под рубрики в под рубрике и под рубрики в главной рубрике

2. Вывести (он есть) в карточке товара звездный рейтинг \ нравится\не нравится

3. Правки: изменить стиль кнопок и поиска, хлебные крошки, ограничить вывод текста и др + см прикр. файл.

Подробное ТЗ со скринами см прикр файл

Цена 100$, сроки - по договоренности

Пишите пожалуйста СРАЗУ окончательные сроки и цену

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

deepperr
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
Очень понравилось, что исполнитель всегда был на связи (в скайпе), поэтому не было сомнений что происходит с моим проектом. Благодарю за рекомендации и быструю обратную связь. Спасибо!
Все отлично. рекомендую!

Заявки фрилансеров

deepperr
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад