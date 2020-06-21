Вывести подкатегории в категориях + правки wordpress

Требуется:

1. Вывести в виде плитки под под рубрики в под рубрике и под рубрики в главной рубрике

2. Вывести (он есть) в карточке товара звездный рейтинг \ нравится\не нравится

3. Правки: изменить стиль кнопок и поиска, хлебные крошки, ограничить вывод текста и др + см прикр. файл.

Подробное ТЗ со скринами см прикр файл

Цена 100$, сроки - по договоренности

Пишите пожалуйста СРАЗУ окончательные сроки и цену