НАШ САЙТ ivica.life Есть для этого сайта новый дизайн макет PSD Прежде чем откликаться, ознакомьтесь с сайтом !!! Требуется специалист, превосходно ...
Настроить шаблон вордпресс по требованиям
Доброго дня. Купили шаблон. Нужно убрать лишнее и все настроить
https://themeforest.net/item/logistic-wp-theme-for-transportation-business/9559572
Нужно установить сайт на хостинг, убрать все ненужные страницы и блоки + пункты, описанные в проекте на фл
Далее, я отдам проект копирайтеру для написания текстов и переводчику для перевода их на языки.
На тексты уйдет дня 3
От вас нужна оценка стоимости и сроков
Вот ТЗ:
Меню:
Home (Главная) Шаблон - Home-Minimal
Company - About Us, Our Customers
Services - Air Freight, Sea Freight, Overland Network
Global Coverage
Contact
Request a rate
Tracking
Выбор языка
Главная.
На главной оставить только 3 блока:
Air Freight, Sea Freight, Overland Network
About Us.
Убрать блоки:
SOME COMPANY VALUES
BOARD OF DIRECTORS
A LARGEST LOGISTIC COMPANY
Our Customers
Убрать блоки:
CORPORATE VIDEO
General Logistics Services
Air Freight, Sea Freight, Overland Network
Оставляем все как есть
Global Coverage
Убрать список стран и континентов в самом низу.
Contact
Убрать карту в самом низу
В подвале убираем: NEWSLETTER, ссылки на соц сети
- Добавить перевод сайта на два языка (переводы готовы)
- Должен работать функционал по отслеживанию отправления (заложено в шаблоне)
- Настроить cloudflare dns
- Создать корп почту на gmail и подключить ее к формам на сайте
Пишите бюджет, буду отталкиватся от него!
Заявки фрилансеров
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