Настроить шаблон вордпресс по требованиям

Доброго дня. Купили шаблон. Нужно убрать лишнее и все настроить

https://themeforest.net/item/logistic-wp-theme-for-transportation-business/9559572

Нужно установить сайт на хостинг, убрать все ненужные страницы и блоки + пункты, описанные в проекте на фл

Далее, я отдам проект копирайтеру для написания текстов и переводчику для перевода их на языки.

На тексты уйдет дня 3

От вас нужна оценка стоимости и сроков

Вот ТЗ:

Меню:

Home (Главная) Шаблон - Home-Minimal

Company - About Us, Our Customers

Services - Air Freight, Sea Freight, Overland Network

Global Coverage

Contact

Request a rate

Tracking

Выбор языка

Главная.

На главной оставить только 3 блока:

Air Freight, Sea Freight, Overland Network

About Us.

Убрать блоки:

SOME COMPANY VALUES

BOARD OF DIRECTORS

A LARGEST LOGISTIC COMPANY

Our Customers

Убрать блоки:

CORPORATE VIDEO

General Logistics Services

Air Freight, Sea Freight, Overland Network

Оставляем все как есть

Global Coverage

Убрать список стран и континентов в самом низу.

Contact

Убрать карту в самом низу

В подвале убираем: NEWSLETTER, ссылки на соц сети

- Добавить перевод сайта на два языка (переводы готовы)

- Должен работать функционал по отслеживанию отправления (заложено в шаблоне)

- Настроить cloudflare dns

- Создать корп почту на gmail и подключить ее к формам на сайте

Пишите бюджет, буду отталкиватся от него!