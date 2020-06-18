НАШ САЙТ ivica.life Есть для этого сайта новый дизайн макет PSD Прежде чем откликаться, ознакомьтесь с сайтом !!! Требуется специалист, превосходно ...
Вывести "плиткой" под (под) категории WORDPRESS + правки (PHP CSS)
Требуется:
1. Вывести в виде плитки под под рубрики в под рубрике и под рубрики в главной рубрике
2. Вывести (он есть) в карточке товара звездный рейтинг \ нравится\не нравится
3. Мелкие правки: изменить стиль кнопок и поиска, хлебные крошки, ограничить вывод текста + см прикр. файл.
Подробное ТЗ со скринами см прикр файл
Пишите пожалуйста СРАЗУ сроки и цену
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