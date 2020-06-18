Вывести "плиткой" под (под) категории WORDPRESS + правки (PHP CSS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок514 просмотров

Требуется:

1. Вывести в виде плитки под под рубрики в под рубрике и под рубрики в главной рубрике

2. Вывести (он есть) в карточке товара звездный рейтинг \ нравится\не нравится

3. Мелкие правки: изменить стиль кнопок и поиска, хлебные крошки, ограничить вывод текста + см прикр. файл.

Подробное ТЗ со скринами см прикр файл

Пишите пожалуйста СРАЗУ сроки и цену

CSSPHPWordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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