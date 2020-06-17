Ищем в проект опытного верстальщика, который реализует наш лендинг. https://www.figma.com/file/LdW4f6EvHXgX6Jj5gMc8AN/Untitled?node-id=0%3A1 Нужна качественная адаптивная верстка, подключение к WorsPress, и главное, - современная плавная анимация объектов. (не стандартная) Нам нравится дизайн, который мы сделали и хотели бы поработать с ...
Inclunde блок
Здравствуй, есть iPhone 6 s inclunde блок не помню и никак не запомнится, нужен человек, который сможет открыть телефон из кода и привести его в нормальное состояние.
Цена 1000р
Заявки фрилансеров
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