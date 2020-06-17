Пересоздать сайт на Drupal c сохранением контента

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок531 просмотр

Предыстория:

-имеется сайт http://polymage.com.cy/, написан на Drupal

-сайт оказался заражен и заблокирован многими провайдерами услуг, т.к. на сайте есть вирусы.

Примеры сканеров, обнаруживших прорблемы:

https://sitecheck.sucuri.net/results/polymage.com.cy

https://www.virustotal.com/gui/url/7c7381949fe312ccbb3ba105e9989d06623486e7b699dd490a9b7a7e8a653402/detection

Бэкапов без заражения не нашли.

Задача:

-Пересоздать на последнем Drupal тот же самый контент и дизайн

-Залить на прошлое место

-Разблокировать в доступных вирусных сканерах сайт, чтобы я мог отправить запросы на разблокировку местным провайдерам интернета.

P.S:

-Если можно почистить (и быть уверенным, что всё 100% вылечено) + обновить до последней версии, чтобы закрыть максимальное количество дыр - я только за.

Drupal
5 лет назад
RomanLis91
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