Необходим человек для работы с готовым сайтом на Drupal, ссылка на сайт https://emc-elegant.com . Что необходимо выполнять: косметические правки, верстать страницы, поддерживать сайт, вносить коррективы в функционал и тд. Ищу человека на долгосрочное сотрудничество. ...
Пересоздать сайт на Drupal c сохранением контента
Предыстория:
-имеется сайт http://polymage.com.cy/, написан на Drupal
-сайт оказался заражен и заблокирован многими провайдерами услуг, т.к. на сайте есть вирусы.
Примеры сканеров, обнаруживших прорблемы:
https://sitecheck.sucuri.net/results/polymage.com.cy
https://www.virustotal.com/gui/url/7c7381949fe312ccbb3ba105e9989d06623486e7b699dd490a9b7a7e8a653402/detection
Бэкапов без заражения не нашли.
Задача:
-Пересоздать на последнем Drupal тот же самый контент и дизайн
-Залить на прошлое место
-Разблокировать в доступных вирусных сканерах сайт, чтобы я мог отправить запросы на разблокировку местным провайдерам интернета.
P.S:
-Если можно почистить (и быть уверенным, что всё 100% вылечено) + обновить до последней версии, чтобы закрыть максимальное количество дыр - я только за.
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