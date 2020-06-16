Ускорить мобильную версию сайта на Битрикс.

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Сайт 60wt.ru на битриксе, шаблон Аспро, уже делали ускорение, но этого недостаточно для пользователя. 

Необходимо ускорить загрузку фотографий в каталоге на мобильной версии, до 2 секунд, сейчас 7 . Потому 70% трафика мобильного. 

По вебвизору видно, что люди не успевают дождаться загрузки картинки и закрывают сайт.  

Каталог на мобильной версии подвисает, и плохо листается, это нужно исправить. 

На мобильной версии при нажатии на каталог/логотип почему-то логотип огромный всплывает, это вводим в заблуждение и подгружает сайт.  

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proffmarketing
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