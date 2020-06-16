На сайте гиропарк внести мелкие правки. Убрать кнопку с товара на главной, заголовок товара вывести полным размером
Ускорить мобильную версию сайта на Битрикс.
Сайт 60wt.ru на битриксе, шаблон Аспро, уже делали ускорение, но этого недостаточно для пользователя.
Необходимо ускорить загрузку фотографий в каталоге на мобильной версии, до 2 секунд, сейчас 7 . Потому 70% трафика мобильного.
По вебвизору видно, что люди не успевают дождаться загрузки картинки и закрывают сайт.
Каталог на мобильной версии подвисает, и плохо листается, это нужно исправить.
На мобильной версии при нажатии на каталог/логотип почему-то логотип огромный всплывает, это вводим в заблуждение и подгружает сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Требуется установить 4 шаблона на OcStore 2.3 Ни один из них не ставится без ошибок, собственно в этом и сложность Жду ваших предложений!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно пернести сайт на вордпресс пишите стоимость и срок http://uralspectrans.comЗавершен5 лет назад
Требуется создать WordPress Plugin Минимально php v.7 Функциональные требования: 1. Форма регистрации во фронтенде 2. Страница юзеров в бекенде (с фильтрами) 3. Админ должен иметь возможность соединять ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо на сайт http://79.170.40.52/kcis.co.uk/ внести правки (см. изображение), в основном CSS. Ознакомьтесь с задачей перед откликом. Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.Завершен5 лет назад
Сайт на двух языках: https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr/ на украинской мобильной версии при наведение на пункт меню, цвет зеленый остаётся как и было мною задумано. Но на русский мобильной версии, когда наводишь на меню цвет сразу меняется на желтый. Перепробовал ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Joomla, K2. После установки плагина Multiple Categories (много категорий для публикации можно задавать) перестала присваиваться категория, выбранная по умолчанию в пункте меню для написания поста с фронтенда компонента K2 Joomla. В результате посты публикуются - ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть сайт на Joomla, нужно настроить вывод метатегов на страницах. Задача для человека, который разбирается в Joomla, сейчас title совпадает с заголовком, что не правильно.Завершен5 лет назад
Требуется внести корректировки на сайте royalgroup.msk.ru: 1. Переделать КВИЗ (кнопка пройти тест на главном экране сейчас). Реализовать его в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Test.jpg 2. Переверстать первый экран сайта в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Main_1920.jpg, ...Завершен5 лет назад