Ускорить мобильную версию сайта на Битрикс.

Сайт 60wt.ru на битриксе, шаблон Аспро, уже делали ускорение, но этого недостаточно для пользователя.

Необходимо ускорить загрузку фотографий в каталоге на мобильной версии, до 2 секунд, сейчас 7 . Потому 70% трафика мобильного.

По вебвизору видно, что люди не успевают дождаться загрузки картинки и закрывают сайт.

Каталог на мобильной версии подвисает, и плохо листается, это нужно исправить.

На мобильной версии при нажатии на каталог/логотип почему-то логотип огромный всплывает, это вводим в заблуждение и подгружает сайт.