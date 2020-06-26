Доработать сайт на Wordpress (RoyalGroup)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки11649 просмотров

Требуется внести корректировки на сайте royalgroup.msk.ru:

1. Переделать КВИЗ (кнопка пройти тест на главном экране сейчас). Реализовать его в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Test.jpg

2. Переверстать первый экран сайта в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Main_1920.jpg, в том числе хедер

Итого все макеты здесь: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw 

Сайт реализован на Wordpress, вопросы КВИЗа сейчас натянуты на него, это необходимо сохранить.

WordPress
5 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Отличная работа!
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству, однозначно!

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Павел
 
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3 месяца назад
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5 лет назад
livecaiv
Камол 
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Руслан
 
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