Доработать сайт на Wordpress (RoyalGroup)

Требуется внести корректировки на сайте royalgroup.msk.ru:

1. Переделать КВИЗ (кнопка пройти тест на главном экране сейчас). Реализовать его в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Test.jpg

2. Переверстать первый экран сайта в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Main_1920.jpg, в том числе хедер

Итого все макеты здесь: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw

Сайт реализован на Wordpress, вопросы КВИЗа сейчас натянуты на него, это необходимо сохранить.