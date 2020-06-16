Перенос сайта с DLE на WordPress

Необходимо перенести информационный сайт с DLE на WordPress.

Сайт на DLE 13.3 Eng

Общее кол-во новостей 1 600+

Статичных страниц 0.

Комментариев 0.

Пользователей 0.

Дизайн НЕ нужен, перенос будет на WP с бесплатной темой MH Magazine Lite или GeneratePress. Домен и хостинг остаются прежним.

При переносе необходимо:

1 - Сохранить точную копию структуры сайта (УРЛы). Редиректы недопустимо использовать. На сайте всего 1 категория в которой и размещены все статьи.

2 - Перенести ТЕГИ статей (в каждой статье 1 тег).

3 - Перенести в модуль Yoast SEO тайтл и дескрипшн.

4 - Новости имеют доп поле в виде ИМЕНИ и ССЫЛКИ (внешней) на профиль автора статьи. Желательно перенести эти данные в плагин Advanced Custom Fields.

5 - Первое изображение в статье DLE должно стать обложкой в статье WP (если это возможно).

6 - Все статьи информационые и содержат много картинок и ютуб ролики. После переноса все изображения должны нормально открываться (увеличиваться), а видео работать.

7 - Вся ХТМЛ разметка статей (H1-H3), списки, таблицы, внутренние ссылки и т.п. должны сохраниться после переноса.

8 - Внешние ссылки через DLE тег LEECH спасти не получиться, поэтому их перенос не требуется.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно и внимательно к проекту. Нужно качественно и максимально аккуратно перенести. Различные автоматические сервисы (например CMS2CMS.com) и скрипты не способны это сделать. Тут нужен именно человек который хорошо разбирается в двух CMS и знает что делает.

Оплата через “Безопасный Платеж”, гарантия как мне так и вам.