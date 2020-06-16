Сайт на Битрикс 1. Категории в каталоге товаров. Меню слева. При переходе в подкатегорию, у которой нет дочерних подкатегорий, соседние дочерние подкатегории не скрываются. Так сейчас настроено в брендах. Сделать также. Пример в прикрепленной ...
Перенос сайта с DLE на WordPress
Необходимо перенести информационный сайт с DLE на WordPress.
Сайт на DLE 13.3 Eng
Общее кол-во новостей 1 600+
Статичных страниц 0.
Комментариев 0.
Пользователей 0.
Дизайн НЕ нужен, перенос будет на WP с бесплатной темой MH Magazine Lite или GeneratePress. Домен и хостинг остаются прежним.
При переносе необходимо:
1 - Сохранить точную копию структуры сайта (УРЛы). Редиректы недопустимо использовать. На сайте всего 1 категория в которой и размещены все статьи.
2 - Перенести ТЕГИ статей (в каждой статье 1 тег).
3 - Перенести в модуль Yoast SEO тайтл и дескрипшн.
4 - Новости имеют доп поле в виде ИМЕНИ и ССЫЛКИ (внешней) на профиль автора статьи. Желательно перенести эти данные в плагин Advanced Custom Fields.
5 - Первое изображение в статье DLE должно стать обложкой в статье WP (если это возможно).
6 - Все статьи информационые и содержат много картинок и ютуб ролики. После переноса все изображения должны нормально открываться (увеличиваться), а видео работать.
7 - Вся ХТМЛ разметка статей (H1-H3), списки, таблицы, внутренние ссылки и т.п. должны сохраниться после переноса.
8 - Внешние ссылки через DLE тег LEECH спасти не получиться, поэтому их перенос не требуется.
Пожалуйста, отнеситесь серьезно и внимательно к проекту. Нужно качественно и максимально аккуратно перенести. Различные автоматические сервисы (например CMS2CMS.com) и скрипты не способны это сделать. Тут нужен именно человек который хорошо разбирается в двух CMS и знает что делает.
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