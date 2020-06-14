Найти и внедрить движок для документации веб проекта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка514 просмотров

Нужно найти движок для документации веб проекта, развернуть его на сервере (желательно на Windows) и перенести документацию с сервиса readme_com в формате markdown на новый движок.

Требования к движку следующие:

- Opensource

- Поддержка разметки markdown, чистый HTML

- Поддержка локализации на различные языки

- Меню в виде дерево

- Поддержка swagger (как опция)

- Индексация и поиск

HTML
5 лет назад
TradeRu
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Антон
 
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