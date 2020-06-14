Найти и внедрить движок для документации веб проекта

Здравствуйте. Есть модуль плейлисты для пользователей, с помощью которого в профиле пользователь создает плейлисты свои и в них добавляет новости. Необходимо, сделать возможность доступа по ссылке, в нем есть возможность закрыть просмотр от всех, ...