Битрикс - скрыть категории товаров из каталога

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Закрыт4 заявки1188 просмотров

Здравствуйте. Нужно реализовать следующую задачу:

Имеется Битрикс малый бизнес и Аспро Корпоративный сайт 2.0

Нужно сделать возможность скрывать со страницы каталога и из меню категории и подкатегории товаров (любой вложенности).

Важно, чтобы скрываемые категории и товары в них продолжали открываться по прямым ссылкам и их можно было заказывать. 

Желательно, чтобы в админке у категорий товаров просто появилось доп поле "Скрыть из меню и со страницы каталога"

Укажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения работы.

В инете похожие решения есть, но применить мне их не удалось на сайте.

5 лет назад
-Brain-
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