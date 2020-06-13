Битрикс - скрыть категории товаров из каталога

Здравствуйте. Нужно реализовать следующую задачу:

Имеется Битрикс малый бизнес и Аспро Корпоративный сайт 2.0

Нужно сделать возможность скрывать со страницы каталога и из меню категории и подкатегории товаров (любой вложенности).

Важно, чтобы скрываемые категории и товары в них продолжали открываться по прямым ссылкам и их можно было заказывать.

Желательно, чтобы в админке у категорий товаров просто появилось доп поле "Скрыть из меню и со страницы каталога"

Укажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения работы.

В инете похожие решения есть, но применить мне их не удалось на сайте.