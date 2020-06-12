У нас уже есть сайт стоит на вордпресс хотим сделать интеграцию с 1С без платных плагинов
Правильно настроить страницы Wordpress
Вот сайт: https://www.qgelbio.com/
Домашняя страница:
- нужна новая домашняя страница, которая представляет собой один блок, без нижнего колонтитула и прокрутки. Смотрите макет.
Примечание: нам нужно только 1 изображение с анимированными кнопками, так что это больше не слайдер. (см макет Homepage)
Precision page:
- новый дизайн этой страницы представляет собой сочетание текущей домашней страницы + страницы "Сlinic". Макет ясно показывает, что нам нужно.
Примечание: какой-то стиль или размер изменились, например, видео панель шире, и так же следующий раздел с текстом At QGel тоже шире (сравните макет и саму страницу на сайте)
Примечание 2: фоновое изображение в QGel в разделе «Сlinic» требует эффекта прокрутки параллакса. Fill survey также нужна прокрутка параллаксом.
Drug page:
- это совершенно новая страница (см макет Drugdiscovery)
- внизу им нужна новая форма формы, похожая на другую на странице Precision.
Макеты страниц:
https://drive.google.com/drive/folders/1F-epweWakzIFdnTEu_u7Zyo44wPdTPaI?usp=sharing
Так же эти все страницы подвязаны к плагину Advanced Custom Fields (для удобного изменения текста и картинок), это тоже нужно сохранить.
По сути, с нуля нужно только сделать маленькую страницу Drug page, в которой все блоки очень похожи по стилистике всего сайта.
Начать нужно уже как можно быстрее и закончить завтра.
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