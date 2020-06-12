WP + WooEvents-Calendar and Event Booking вывод мероприятий по адресу

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Всем привет, есть задача по wp + wooevents-calendar-and-event-booking,

есть а адмике филиалы с адресами, и в календаре есть мероприятия с такими же адресами(локации),

нужно настроить вывод событий только того филиала в котором мы сейчас находимся,

события - в календаре, филиалы -нет.

сайт: https://ivdivo.com/

мероприятия: https://ivdivo.com/meropriyatiya/

филиалы: https://ivdivo.com/filials/ 

Просьба в отклике писать цену и сроки.

Спасибо.

WordPress
5 лет назад
svuk
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

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