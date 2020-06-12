В приложении примерная верстка (будет предоставлена). Важный момент: - видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной; - то же ...
WP + WooEvents-Calendar and Event Booking вывод мероприятий по адресу
Всем привет, есть задача по wp + wooevents-calendar-and-event-booking,
есть а адмике филиалы с адресами, и в календаре есть мероприятия с такими же адресами(локации),
нужно настроить вывод событий только того филиала в котором мы сейчас находимся,
события - в календаре, филиалы -нет.
сайт: https://ivdivo.com/
мероприятия: https://ivdivo.com/meropriyatiya/
филиалы: https://ivdivo.com/filials/
Просьба в отклике писать цену и сроки.
Спасибо.
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