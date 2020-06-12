Доработка сайта Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок619 просмотров

СРОЧНО

Нужно доработать сайт Wordpress,ТЗ скину исполнителям

Работа мелкая вёрстка и знание Wordpress

WordPress
5 лет назад
guest_15919507283528
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Заявки фрилансеров

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Вячеслав
 
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Камол
 
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Виктор
 
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