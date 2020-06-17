Нужен человек, который понимает в WP плагине Advanced Custom Fields

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок444 просмотра

Здравствуйте, есть сайт на Вордпрессе, но проблема в плагине Advanced Custom Fields.

Не получается изменить ни одно поле, после нажатия на "Update" кидает на старый текст.

Нужно чтобы кто-то нашёл проблему и решил её.

Спасибо, жду заявок. Доступа скину в лс.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
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Выбранный исполнитель

sorochan
Марина 
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sorochan
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