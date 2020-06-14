Обрезанное изображение (cropper.js) загружается на сайт не обрезанным

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка713 просмотров

Joomla. Установлен плагин dropzone.js - для загрузки изображения (drag and drop). Также установлен плагин cropper.js - для обрезки изображения в модальном окне, загруженного в область drag and drop. Изображение загружается в drag and drop, обрезается с помощью cropper.js, появляется в области drag and drop обрезанным, но на сайт загружается не обрезанным, а в первоначальном виде. Задача - загружать на сайт обрезанное с помощью cropper.js изображение.

Joomla
5 лет назад
Nabla
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год назад

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Михаил
 
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Был
5 лет назад
5 лет назад