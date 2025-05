Обрезанное изображение (cropper.js) загружается на сайт не обрезанным

Joomla. Установлен плагин dropzone.js - для загрузки изображения (drag and drop). Также установлен плагин cropper.js - для обрезки изображения в модальном окне, загруженного в область drag and drop. Изображение загружается в drag and drop, обрезается с помощью cropper.js, появляется в области drag and drop обрезанным, но на сайт загружается не обрезанным, а в первоначальном виде. Задача - загружать на сайт обрезанное с помощью cropper.js изображение.