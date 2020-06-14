Интегрировать HTML верстку сайта в 1С-Битрикс

К сожалению, проект на Битрикс не сдан. Не могу ни чего сказать про качество. Несколько раз переспрашивал, сможет ли сделать проект в рамках обозначенных сроков, но спустя неделю отказался делать. Считаю, если есть проблемы, нужно было заранее о них предупредить или решить их, раз взялся. По итогу пришлось самому несколько ночей не спать, чтоб сделать.