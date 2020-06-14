У нас уже есть сайт стоит на вордпресс хотим сделать интеграцию с 1С без платных плагинов
Интегрировать HTML верстку сайта в 1С-Битрикс
Верстка страниц сайта:
http://b.aztec-climber.ru/index1.html
http://b.aztec-climber.ru/index2.html
http://b.aztec-climber.ru/index3.html
http://b.aztec-climber.ru/index4.html
http://b.aztec-climber.ru/index5.html
http://b.aztec-climber.ru/index6.html
http://b.aztec-climber.ru/index7.html
http://b.aztec-climber.ru/index8.html
http://b.aztec-climber.ru/index9.html
http://b.aztec-climber.ru/index10.html
Необходимо внедрить в Битрикс.
Функционал: Новости, Интернет магазин, Статьи.
Битрикс уже установлен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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