Интегрировать HTML верстку сайта в 1С-Битрикс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1099 просмотров

Верстка страниц сайта:

﻿http://b.aztec-climber.ru/index1.html

http://b.aztec-climber.ru/index2.html

http://b.aztec-climber.ru/index3.html

http://b.aztec-climber.ru/index4.html

http://b.aztec-climber.ru/index5.html

http://b.aztec-climber.ru/index6.html

http://b.aztec-climber.ru/index7.html

http://b.aztec-climber.ru/index8.html

http://b.aztec-climber.ru/index9.html

http://b.aztec-climber.ru/index10.html

Необходимо внедрить в Битрикс.

Функционал: Новости, Интернет магазин, Статьи.

Битрикс уже установлен.

HTML
5 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rossolov
Иван 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
$200
7 дней
К сожалению, проект на Битрикс не сдан. Не могу ни чего сказать про качество. Несколько раз переспрашивал, сможет ли сделать проект в рамках обозначенных сроков, но спустя неделю отказался делать. Считаю, если есть проблемы, нужно было заранее о них предупредить или решить их, раз взялся. По итогу пришлось самому несколько ночей не спать, чтоб сделать.
В виду форс-мажорных обстоятельств реализация задачи стала невозможной. Вину свою не отрицаю - сам виноват. Прошу прощения за неудобства

Заявки фрилансеров

Антон
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Rossolov
Иван 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад