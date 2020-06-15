Ошибка Notice: Undefined property: stdClass::$numOfvotes

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки518 просмотров

Joomla, K2. После установки плагина, позволяющего материалам из K2 быть в разных категориях, появилась ошибка Notice: Undefined property: stdClass::$numOfvotes, связанная с голосованием за материал K2 при выводе модуля K2 content. На других страницах, где есть вывод голосования, все работает хорошо - ошибок нет. Задача - убрать данную ошибку.

Joomla
5 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Алексей очень быстро справился с задачей. Убрал ошибки - спасибо за работу! Рекомендую безусловно к сотрудничеству.
Спасибо за предоставленную задачу) Было приятно поработать. Доступное ТЗ и быстрая оплата после проверки. Рекомендую!

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AlexGah
32 года
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