AMP и Турбо страницы на WP

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Завершен1 заявка461 просмотр

Сайт на вордпрессе, установлены плагины для AMP-страниц и Турбо страниц.

Необходимо:

1. Для AMP – при включенном режиме Standard устранить все ошибки валидации URL

2. Для Турбо выполнить формирование всех страниц сайта в RSS ленту и показать как их передать в вебмастер яндекс

WordPress
5 лет назад
Boris_Preo
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Руслан выполнил работы в полном объеме, помог с дополнительными вопросами. Результатом доволен.
Все прошло успешно. Четкое задание и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад